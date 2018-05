publié le 13/05/2018 à 01:29

La France a une nouvelle fois été frappée par un attentat revendiqué par le groupe État islamique. Samedi 12 mai, peu avant 21 heures, un individu a poignardé plusieurs passants, en tuant un et en blessant quatre, dont deux grièvement.



L'assaillant a été abattu par balles par les forces de police arrivées très rapidement sur les lieux. Une intervention saluée par le premier ministre Édouard Philippe dans la nuit.

"Je voudrais souligner ce soir l'exceptionnelle qualité et l'exceptionnelle réactivité des forces de police. Le premier appel reçu par police secours a été reçu à 20h47. Dans les cinq minutes qui suivaient une patrouille de police se trouvait sur les lieux et moins de neuf minutes après le premier appel à police secours, l'assaillant était neutralisé", a souligné le Premier ministre.

"Cette rapidité dans la réaction, ce calme et cette efficacité ont de toute évidence permis d'éviter un bilan qui aurait été beaucoup plus lourd. Je veux donc dire ici combien nous pouvons être fiers de la qualité des forces de police qui sont intervenues", a-t-il ajouté.

"Ici à Paris, comme il y a quelques semaines à Trèbes dans l'Aude, ce sont des gendarmes ou des policiers du quotidien qui sont en première ligne face à ces assaillants et face à la menace terroriste et ils ont ce soir, une nouvelle fois, démontré leur remarquable maîtrise et leur remarquable capacité à intervenir", a conclu Édouard Philippe.