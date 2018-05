publié le 13/05/2018 à 19:23

S'il refuse de s'associer aux critiques contre Emmanuel Macron, qui n'est pas rentré à Paris malgré l'attaque au couteau perpétré en plein coeur de la capitale samedi 12 mai, Éric Ciotti n'hésite pas à attaquer le chef de l'État : "Je demande à Emmanuel Macron de passer aux actes. Ce n'est pas sa présence à Paris qui est en cause, c'est le fait qu'il refuse de parler de laïcité et de faire l'examen de sujets lourds et importants".





Au lendemain de l'attentat revendiqué par Daesh, qui a fait un mort et quatre blessés, le député des Alpes-Maritime remet en cause le travail de l'exécutif. "Nous avons subi la 246e victime depuis 2015. Cela veut dire que notre pays est toujours une cible. L'islamisme nous a déclaré une guerre, le salafisme est implanté en France dans certains quartiers", déplore l'élu.

En première ligne, Éric Ciotti appelle à "changer de cadre, changer de méthode". "Nos concitoyens ne peuvent plus comprendre qu'on identifie ce qui représente une menace mais qu'on n'est pas la capacité de les empêcher de passer à l’acte. C'est là, où il faut agir", lance-t-il appelant dès lors à l'expulsion des étrangers inscrits au fichier des signalés, au placement en détention des personnes les plus dangereuses, à l'interdiction du salafisme ou encore à l'interdiction du financement des lieux de culte étranger.

Mais l'auteur de cette attaque au couteau, naturalisé français en 2010, ne serait pas concerné par ces mesures. Éric Ciotti réclame dès lors "des contrôles plus resserrés sur ces personnes". "Si le risque zéro n'existe pas, le cadre actuel n'est plus adapté", conclut-il.