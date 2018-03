Mohammed Merah en 2012, Nice en 205, Trèbes en 2018... les policiers et militaires sont des cibles récurrentes d'attaques terroristes

publié le 23/03/2018 à 14:06

Vendredi 23 mars vers 11 heures, une prise d'otages a eu lieu dans un supermarché de Trèbes, près de Carcassone (Aude). Deux personnes sont décédées et deux personnes ont été blessées, dont une est dans un état grave.



Peu avant, un individu a ouvert le feu sur les forces de l'ordre à Carcassone, à une dizaine de kilomètres de Trèbes. Lors de l’assaut, un CRS a été blessé par balles à l'épaule. Selon le Premier ministre Édouard Philippe, son pronostic vital n'est "pas engagé".

Cette fusillade fait écho à d'autres attaques perpétrées contre des policiers et des militaires. Depuis 2012, les forces de l'ordre sont en effet devenues des cibles récurrentes d'attaques terroristes, le plus souvent commises au nom du jihad. Depuis l'affaire Mohammed Merah en 2012, des dizaines de membres des forces de l'ordre ont été blessés et tués.