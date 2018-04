publié le 04/04/2018 à 07:12

Le Super U de Trèbes, où un Radouane Lakdim a semé la mort le 23 mars dernier, doit rouvrir ses portes le 11 avril, selon les informations de RTL. Trois personnes avaient trouvé la mort lors de cette prise d'otages, dont le colonel Arnaud Beltrame, qui a sacrifié sa vie pour sauver celle d'une otage, employée du supermarché.



S'il faut remettre les lieux en état, il s'agit surtout de panser les plaies psychiques et déterminer qui peut retravailler et qui doit être protégé.

Matériellement la réouverture aurait pu se dérouler plus tôt, mais il a fallu surtout tenir compte du personnel extrêmement touché par le drame. Certains sont marqués à vie par ces scènes d'horreur. C'est par exemple le cas de Julie, la caissière prise en otage et qui ne sera pas là le 11 avril prochain.

C'était une équipe de copains qui travaillaient ensemble Jacky, boucher adjoint du Super U, collègue de Christian Medves, tué lors de la prise d'otages. Partager la citation





D'autres ont été épargnés par ces images, comme un collègue de Christian Medves, le boucher assassiné. S'il reste évidemment bouleversé par la mort de son "copain", il veut "montrer que nous n'avons pas peur et que nous sommes debout". "Les premiers jours c'est sur que ça va être dur mais je sais que ça va nous faire du bien", explique Jacky. "Je sais que pour tout le personnel ça va va être dur car on perdu un collègue de travail, c'était le chef boucher. On avait nos habitudes, ça fait 15 ans qu'on est ensemble. C'était une équipe de copains qui travaillaient ensemble", confie le boucher adjoint du Super U.



Mardi 3 avril dans l'après-midi, une grande partie du personnel s'est réunie autour de la direction du Super U pour se serrer les coudes et décider donc courageusement d'accueillir de nouveau le public à partir du 11 avril.