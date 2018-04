publié le 05/04/2018 à 03:48

Nicolle Beltrame reste forte pour son fils. La mère du gendarme héroïque ayant pris la place d'une otage, lors de l'attentat au super U de Trèbes le 23 mars dernier, tient bon en hommage au geste héroïque d'Arnaud Beltrame. "Il faut avancer dans le plus grand respect et admirer Arnaud mais il ne faut pas dire qu’il faut regretter son geste", a-t-elle confié à Ruth Elkrief sur BFMTV ce mercredi 4 avril au soir.



"Il faut que je sois forte (...) aussi pour Arnaud. Je resterai celle que je suis, pour lui rendre hommage et honneur", poursuit-elle. Cette mère a été touchée par l'hommage national rendu aux Invalides à son fils et cette émotion partagée par tout un pays. "Cette chaleur, toutes ces lettres que je reçois, les hommages de toutes parts, de toutes confessions, qui trouvent cet acte abject, c’est réconfortant mais ça n’enlève pas la peine que j’ai au fond de mon cœur. Je resterai debout parce qu’il le vaut bien, il le mérite."



Le 23 mars dernier, le lieutenant-colonel de gendarmerie intervient lors de la prise d'otages du Super U de Trèbes où Radouane Lakdim retient plusieurs personnes. Il décide de prendre la place d'une otage. Un sens du devoir qui n'étonne pas sa mère, mais qui n'était selon elle pas un sacrifice.

"Je partirai du principe que c’était son métier, qu’Arnaud ne pensait pas du tout se faire tuer et qu’en plus il allait bientôt se marier", explique Nicolle Beltrame sur BFMTV. "Il était en pleine action de par son travail. Il était formé pour ça, il m’a toujours dit ‘Maman, ma famille c’est la Patrie’."

Pour sa mère, il ne fait aucun doute qu'il pensait s'en sortir et parvenir à maîtriser le terroriste. "Je suis persuadée qu’Arnaud pensait avoir le dessus", explique Nicolle Beltrame. "Arnaud a pensé qu’il réussirait à le maîtriser, à argumenter pour le faire plier. Il a dû tout essayer, tel que je le connais."



Malgré la douleur, l'infirmière à la retraite souhaite rappeler qu'Arnaud Beltrame n'est pas la seule victime de ces attaques perpétrées dans l'Aude. Elle rappelle que trois autres personnes ont perdu la vie le 23 mars dernier. "Il ne faut pas oublier qu’il n’y a pas Arnaud qui est parti, il y a aussi ces gens qui sont plus anonymes, auxquels je pense", confie-t-elle.



"Concernant l'otage que son fils a sauvé en se substituant à elle face à Radouane Lakdim, Nicolle Beltrame "lui souhaite qu’elle profite de la vie car elle est vivante". Un optimisme à toute épreuve que cette mère confiait déjà à RTL le 28 mars dernier : "Il faut continuer de vivre, de sourire, être digne, respectueux et aimer la vie".