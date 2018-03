publié le 30/03/2018 à 19:45

La question est simple : va-t-on laisser les terroristes triompher en se divisant à coups d'invectives et en refusant de s'écouter ?



Dans ce grand malheur, le destin nous a donné un héros, Arnaud Beltrame. Un héros dont la famille s'est montrée extrêmement digne en refusant la vindicte et la polémique. On ne peut en dire autant de la sphère politique. La droite et le Front national ont multiplié les qualificatifs insultants, tandis que le gouvernement a refusé de discuter des propositions formulées parfois même dans son entourage. Comme si le sacrifice n'avait rien changé.

Edouard Philippe a tort de balayer d'un revers de main les propositions sur l'expulsion des fichés S disposant d'une nationalité étrangère ou encore l'interdiction du salafisme. Si les salafistes ne sont pas tous des terroristes, il est incontestable que le rigorisme salafiste peut justifier l'action violente.

Proposer son interdiction, comme le fait Manuel Valls, n'est surement pas la bonne solution mais la proposition a le mérite d'attirer l’attention sur l'incapacité des pouvoirs publics à empêcher la prise en otage de quartiers entiers par ces propagandistes. Il ne serait pas inutile de rechercher collectivement le moyen de se montrer enfin efficace.