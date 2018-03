publié le 24/03/2018 à 18:02

Les forces de l'ordre ont à nouveau payé un lourd tribut face au terrorisme vendredi 23 mars, lors des attaques perpétrées par Radouane Lakdim à Carcassonne et Trèbes. Touché par balle par l'assaillant, le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame a succombé à ses blessures samedi matin, comme l'a annoncé le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb un peu avant 6 heures.



Dès le début de la matinée, un hashtag #TousGendarmes, utilisé par le compte Twitter de la police nationale, a été repris par de nombreux internautes pour rendre hommage à celui qui s'est sacrifié en prenant la place d'une des otages de Radouane Lakdim et à tous ceux qui risquent leur vie au quotidien dans le cadre de leurs fonctions.

Un témoignage de solidarité qui a également été repris par la Douane française et même à l'étranger par la Guardia Civil, la gendarmerie espagnole, qui a voulu "honorer l'héroïsme" d'Arnaud Beltrame, dont le "sacrifice exemplaire" a permis de sauver la vie d'une otage. Le philosophe Raphaël Enthoven a profité de ce hashtag pour adresser un message à "tous les assassins planqués qui cherchent une grandeur éternelle dans la violence...".

[HOMMAGE] Très émus d'apprendre le décès du gendarme Arnaud Beltrame.

Solidarité totale avec nos camarades de la @Gendarmerie.



Aujourd'hui, nous sommes #TousGendarmes. https://t.co/p358XLwChw — Police Nationale (@PoliceNationale) 24 mars 2018

En @APROGC queremos honrar el heroísmo de nuestro compañero Beltrame de la @Gendarmerie, que murió en atentado terrorista. Todo un ejemplo de sacrificio de este COMPAÑERO que dio su vida por la libertad de los rehenes. Aujourd'hui, nous sommes #TousGendarmes pic.twitter.com/6mLXSDZS7o — APROGC Guardia Civil (@APROGC) March 24, 2018

Vers un hommage national ?

Si de nombreux anonymes se sont joints au mouvement, des personnalités politiques ont aussi utilisé #Tousgendarmes, comme le maire d'Angers Christophe Bechu, qui a salué la mémoire du gendarme, "victime du terrorisme le plus aveugle". Le président de l'UDI Jean-Christophe Lagarde en a profité pour demander "des obsèques nationales" pour le lieutenant-colonel Beltrame. Le député LR Daniel Fasquelle, qui partage son avis, a tweeté que "la République et le peuple français doivent pouvoir honorer ce soldat et prouver aux terroristes que nous ne céderons jamais face à la barbarie". Le président du Sénat Gérard Larcher est, lui, catégorique : "Nous devons lui rendre un hommage national".

J'ai décidé que les drapeaux de l’hôtel de Ville #Angers seront mis en berne en hommage au LTC #ArnaudBeltrame victime du terrorisme le plus aveugle #Trèbes #Aude Son courage impose le respect, son sacrifice nous émeut, nos pensées vont à sa famille #TousGendarmes @Place_Beauvau — Christophe Bechu (@ChristopheBechu) March 24, 2018

L'Élysée, de son côté, a déclaré au Huffpost considérer cette possibilité. "Nous réfléchissons aux modalités de l'hommage qui sera rendu aux victimes de Trèbes et Carcassonne, et en particulier au lieutenant-colonel Beltrame", a affirmé l'entourage du président de la République. Dans un communiqué publié samedi matin, Emmanuel Macron a déclaré qu'Arnaud Beltrame, "tombé en héros, mérite l'admiration de la nation tout entière". Une décision devrait être prise très rapidement.



Note discordante dans ces hommages en série, un ex-candidat de la France insoumise aux élections législatives, Stéphane Poussier, a envoyé plusieurs tweets dans lesquels il se réjouit de la mort du gendarme, avant de supprimer son compte. Alexis Corbière, porte-parole de FI, a dénoncé des propos "abjects" et "ignobles".