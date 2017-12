publié le 30/12/2017 à 20:17

Trois semaines à peine après son entrée au Château, Emmanuel Macron avait reçu Vladimir Poutine avec les honneurs de la République à Versailles pour évoquer notamment la question syrienne et la situation en Ukraine. En 2018, le président russe, qui garde un bon souvenir de cette rencontre - critiquée à l'époque dans l'Hexagone - a bien l'intention de lui rendre la pareille.



Lors de ses vœux du Nouvel An samedi 30 décembre, l'homme fort de la Russie depuis 1999 a invité Emmanuel Macron, avec qui il a "évoqué de nombreux problèmes actuels" par téléphone ces derniers mois, à se rendre en Russie. "J'ai hâte de vous voir en Russie", a-t-il écrit. Sans communiquer précisément la date de la rencontre. En attendant, Vladimir Poutine dit espérer "la poursuite d'un dialogue constructif", selon le communiqué du Kremlin.

Le président russe a également adressé des messages en vue de la nouvelle année à Angela Merkel et aux dirigeants des pays de l'ancienne URSS, mais aussi à Donald Trump et Bachar al-Assad.



"Une coopération pragmatique" avec Trump

Vladimir Poutine a appelé son homologue américain Donald Trump à une "coopération pragmatique", alors que les soupçons de collusion entre l'équipe de campagne du président américain et la Russie pèsent dans les relations entre les deux pays. "Un dialogue russo-américain constructif est particulièrement nécessaire pour renforcer la stabilité stratégique dans le monde", est-il écrit dans le communiqué.



Dans ses vœux au président syrien, qu'il a rencontré début décembre en Syrie, Vladimir Poutine "exprime le sincère désir de voir la poursuite de changements majeurs en Syrie dans l'année qui vient".



"La Russie continuera d'exprimer toutes formes de soutiens à la République arabe syrienne dans le but de protéger sa souveraineté, son unité et son intégrité territoriale", a déclaré le président russe. Vladimir Poutine a ordonné mi-décembre un retrait partiel des troupes déployées depuis septembre 2015 en Syrie, au terme de deux années qui ont permis aux forces gouvernementales de reprendre l'avantage face aux rebelles et aux jihadistes.