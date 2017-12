Attentat déjoué en Russie : Poutine remercie Trump pour les renseignements de la CIA

publié le 18/12/2017 à 03:40

Vladimir Poutine a remercié au téléphone Donald Trump pour "les renseignements transmis par la CIA" à la Russie qui ont permis de déjouer un projet d'attentat à Saint-Pétersbourg (nord-ouest), a annoncé dimanche 17 décembre le Kremlin.



Le président russe "a remercié son homologue américain pour les renseignements transmis par la CIA", qui ont permis "de mettre sur la piste, découvrir et appréhender un groupe terroriste qui préparait" des attentats dans la seconde ville de Russie, selon un communiqué du Kremlin.

"Les informations reçues par la CIA se sont avérées suffisantes pour la détection, la recherche et l'arrestation des criminels", précise le Kremlin. Selon son communiqué, les terroristes prévoyaient "des explosions dans la Cathédrale Notre-Dame-de-Kazan et d'autres lieux très fréquentés de la ville".

Un attentat suicide et des explosions

Les services de renseignement russes (FSB) ont annoncé vendredi avoir démantelé une cellule du groupe jihadiste État islamique (EI) qui s'apprêtait à commettre des attentats le 16 décembre à Saint-Pétersbourg. Au total, sept personnes avaient été arrêtées mercredi et jeudi.



Selon le FSB, qui précisait avoir saisi "un grand nombre d'explosifs (...), des armes automatiques et des munitions", ce groupe planifiait notamment un "attentat suicide" ainsi que des "tueries et des explosions dans des endroits très fréquentés".



Au téléphone, Vladimir Poutine a demandé à Donald Trump "de transmettre sa gratitude au directeur de la CIA et au personnel opérationnel des services de renseignement américains".

La Russie plusieurs fois frappée en 2017

Le président russe a ajouté que "les services spéciaux russes, s'ils reçoivent des informations sur des risques terroristes en lien avec les États-Unis et leurs citoyens, les transmettront immédiatement à leurs collègues américains".



La Russie a été frappée par plusieurs attentats cette année, dont un en avril dans le métro de Saint-Pétersbourg qui a fait 14 morts.



Les services de renseignements russes s'inquiètent du retour de jihadistes ayant combattu en Syrie, où l'EI a perdu ses positions notamment grâce au soutien militaire de la Russie au régime de Damas.