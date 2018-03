publié le 19/03/2018 à 20:53

Vladimir Poutine a été réélu triomphalement président de la Fédération de Russie avec 76,67% des voix, dimanche 18 mars. Un sacre annoncé lors d'une élection entachée de nombreuses irrégularités dans un pays tout sauf démocratique, assène Alain Duhamel. "Le principal adversaire de Poutine n'a pas eu le droit de se présenter, la fraude a existé [pendant le scrutin], la campagne a été une caricature absolue", énumère l'éditorialiste au micro de RTL.



Mais ce déni de démocratie ne doit pas occulter un fait : Vladimir Poutine jouit d'une popularité indéniable. Et pour cause, l'ancien officier du KGB qui rempile pour un 4e mandat a "rendu sa fierté à la Russie" et incarne à lui seul la "stabilité" et l'"autorité" dans le plus vaste pays du monde.

Vladimir Poutine peut également se targuer de "très bons résultats sur le plan international", même s'ils ont été obtenus "par de très mauvais moyens". Il emploie notamment la force avec méthode en Géorgie et en Ukraine. "On voit aussi le rôle qu'il a repris au Moyen-Orient où il est l'un des deux ou trois principaux responsables de la situation catastrophique et inhumaine qui existe dans la région". Et l'éditorialiste de poursuivre : "Poutine pèse nettement plus sur le plan international que l'Union européenne pourtant bien plus riche que lui".

Force est cependant de constater que l'homme fort de Russie a échoué sur le plan intérieur. Son pays est en effet rongé par la corruption, la pauvreté et l'insécurité. "Néanmoins, les Russes l'aiment parce qu'il gouverne et parce que c'est un chef", conclut Alain Duhamel.