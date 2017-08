VIDÉO - Le président du Turkménistan parodié pour ses extravagances militaires

publié le 04/08/2017 à 17:43

Le dirigeant du Turkménistan fait le show. Gurbanguly Berdmukhamedov a fait une apparition remarquée dans une vidéo de propagande. On y voit le leader autoritaire manier un pistolet-mitrailleur, un fusil, un pistolet et des couteaux. Sur les séquences suivantes, le président apparaît entrain de commander une frappe aérienne et de signer les cibles sur lesquelles il s'est entraîné plus tôt. Le tout sous les applaudissements de militaires.



La vidéo a été parodiée par des opposants qui ont ajouté la musique et des extraits du film d'action Commando, avec Arnold Schwarzegger. Un moyen de contrer le culte de la personnalité du président de Gurbanguly Berdmukhamedov développé dès son arrivée au pouvoir en 2006.

Le Turkménistan n'est pas sans rappeler la Corée du Nord : culte de la personnalité, parti unique, répression des opposants, pas de liberté de la presse ou d'expression. Human Rights Watch le considère comme "l'un des pays les plus répressifs au monde, qui affiche un bilan désastreux sur les droits de l'Homme".