L'étudiant américain libéré par la Corée du Nord est décédé

publié le 19/06/2017

Après plus d'un an passé dans les geôles nord-coréennes, Otto Warmbier avait enfin été rapatrié mardi 13 juin à Cincinnati, dans l'Ohio. Mais quelques jours après sa libération, l'étudiant de 22 ans qui se trouvait dans le coma avec de graves lésions cérébrales est décédé lundi 19 juin. "C'est notre triste devoir de vous annoncer que notre fils, Otto Warmbier, a terminé son voyage sur Terre. Entouré par sa famille qui l'aime, Otto est décédé aujourd'hui à 14h20" (18h20 GMT) à Cincinnati, dans l'Ohio (nord), a écrit sa famille.



De retour sur le sol américain, "il était incapable de parler, incapable de voir et incapable de réagir à des commandes verbales. Il semblait très mal à l'aide, presque angoissé", ont raconté ses proches. Mais "bien que nous n'allions plus jamais entendre sa voix, en une journée la contenance de son visage avait changé - il était en paix. Il était chez lui et nous pensons qu'il pouvait le sentir", ont ajouté ses parents Fred et Cindy. À l'annonce du décès d'Otto Warmbier, Donald Trump a dénoncé "le régime brutal de Pyongyang.

15 ans de travaux forcés

Le jeune homme avait été arrêté en janvier 2016 pour avoir tenté de voler une affiche de propagande, alors qu'il se trouvait dans ce pays, l'un des plus fermés au monde, dans le cadre d'un voyage organisé. Il avait été condamné à 15 ans de travaux forcés par la Cour suprême nord-coréenne. Peu après son arrestation et un procès expédié en moins d'une heure, en mars 2016, l'étudiant a plongé dans un coma dont les causes restent inconnues. Le type de lésions neurologiques dont il souffrait résulte d'ordinaire d'un arrêt cardio-respiratoire. L'équipe médicale avait d'autre part démonté l'explication fournie par le régime nord-coréen en indiquant n'avoir pas relevé de trace de botulisme dans l'organisme du jeune homme.