Poutine trouve Trump "très différent" de ce qu'on voit à la télévision

Vladimir Poutine et Donald Trump lors du G20 à Hambourg en juillet 2017

et AFP

publié le 08/07/2017 à 21:53

C'était l'une des rencontres fortement attendus de ce G20. Vladimir Poutine et Donald Trump ont échangé sur différents sujets, dont l'ingérence russe dans la campagne électorale américaine, pendant ce sommet international organisé à Hambourg.



Outre ces sujets de politique internationale, c'est une petite phrase du président russe qui restera très certainement dans les annales. Ainsi, lors d'une conférence de presse à l'issue du sommet du G20 Vladimir Poutine a évoqué son homologue américain : "Le Trump qu'on voit à la télé est très différent du Trump réel. Il perçoit de manière tout à fait adéquate son interlocuteur, répond rapidement aux questions posées".

Un sentiment qui donne de bons espoirs au président russe. "Je pense que des relations personnelles ont été établies" et des "bases jetées" en vue d'une détente américano-russe, a esquissé Vladimir Poutine. "Il y a toutes les raisons de croire que nous pourrons rétablir au moins partiellement le niveau de coopération dont nous avons besoin", a-t-il déclaré au lendemain de leur première prise de contact.





Le maître du Kremlin n'a jamais eu d'atomes crochus avec son homologue précédent Barack Obama et la relation bilatérale s'était alors fortement détériorée, au gré des crises ukrainienne et syrienne. Depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche en janvier, les espoirs de normalisation se sont en outre brisés sur les soupçons d'ingérence russe dans l'élection en faveur du candidat républicain.