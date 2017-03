publié le 20/03/2017 à 13:38

Abdelaziz Bouteflika a fait une apparition à la télévision dimanche 19 mars. Le président algérien n'était plus apparu publiquement depuis l'annulation au dernier moment de la visite de la chancelière allemande Angela Merkel il y a un mois en raison d'une "bronchite aigüe" du chef de l'État. La santé d'Abdelaziz Bouteflika suscite de nombreuses interrogations quant à sa capacité à diriger le pays.



La télévision publique algérienne a diffusé des images de l'audience du ministre des Affaires maghrébines et africaines, Abdelkader Messahel, qui a présenté au président algérien un "exposé sur la situation dans la région notamment au Sahel, au Mali et en Libye", selon l'agence APS. Mais Abdelaziz Bouteflika ne s'exprime pas dans ces extraits diffusés dimanche soir et apparaît assez affaibli.

Élu pour la première fois en 1999, le chef d'État âgé de 80 ans, a été frappé en 2013 par un accident vasculaire cérébral (AVC) qui a affecté sa mobilité et son élocution. Depuis, il se déplace en fauteuil roulant et ne fait que de rares apparitions publiques. Abdelaziz Bouteflika, qui effectue son quatrième mandant à la tête du pays, travaille dans sa résidence de Zéralda, à l'ouest d'Alger, où il reçoit notamment ses hôtes étrangers. La prochaine élection présidentielle est prévue en 2019.