publié le 20/03/2017 à 11:49

Le bonheur se trouve en Europe du Nord. Selon un classement établi par le World Happiness Report, la Norvège est le pays le plus heureux du monde en 2017, devant le Danemark, qui occupait la première place l'an dernier, et l'Islande. Plus globalement, les petits pays d'Europe occidentale trustent le haut de ce classement puisqu'on y retrouve aussi la Suisse (4e), la Finlande (5e), les Pays-Bas (6e) et la Suède (10e).



Le World Happiness Report classe 155 pays en fonction de sept critères principaux : l'aide sociale, la liberté, la générosité, l'honnêteté, l'espérance de vie, le PIB par habitant et la confiance accordée aux dirigeants. Les Nations Unies sont à l'initiative de ce projet, dans le cadre du Réseau des solutions pour le développement durable., un programme mondial lancé en 2012.

La France n'appartient pas au peloton de tête, loin de là, puisqu'elle pointe à la 31e place de ce classement, derrière les États-Unis (14e), l'Allemagne (16e) et la Grande-Bretagne (19e). Sans surprise, les pays d'Afrique subsaharienne figurent en queue de cette liste, avec notamment le Rwanda, la Tanzanie, le Burundi et la République centrafricaine, qui côtoient des pays en guerre comme la Syrie et le Yémen.

La Norvège est le pays le plus heureux du monde. Crédit : World Happiness Report