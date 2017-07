publié le 30/07/2017 à 10:16

Les nombreuses images diffusées sur les réseaux sociaux parlent d'elles-mêmes. Alors que le festival belge bat son plein à Boom près d'Anvers, en Belgique, les organisateurs ont prévu des retransmissions en direct de l'événement, sur des écrans géants installés dans 8 pays différents. Parmi les villes sélectionnées, Barcelone. C'est dans la capitale catalane que les festivités ont été interrompues par un gigantesque incendie. Peu après 22h, un feu s'est déclaré près de l'écran où allait être retransmis le concert du DJ américain Steve Aoki. 22.000 personnes ont été évacuées dans le calme. Il n'y aurait pas de blessés.



"La scène du Barcelone UNITE a pris feu à cause d'un incident technique", peut-on lire sur la page Facebook du festival Tomorrowland. Créé en Belgique, l'événement est mondialement réputé pour réunir les plus grands DJ du moment, mais aussi et surtout pour ses effets pyrotechniques impressionnants. Et "UNITE", le nom de ses retransmissions en direct organisées à travers le monde, comme dans le parc de Can Zam à Barcelone, n'échappent pas à la règle.

L'écran géant, où sont diffusés les concerts, a été agrémenté de décors et d'effets pyrotechniques. Le feu, parti d'une étincelle, s'est rapidement propagé. Si les retransmissions ont été suspendues à Barcelone, l'incendie n'a pas n'impacté la tenue du festival à Boom, en Belgique. Les organisateurs de Tomorrowland travaillent avec les autorités locales pour tenter de déterminer les circonstances exactes de l'incident.

Il y a eu un incendie sur la scène de Tomorrowland ce soir. ¿#Tomorrowland #Barcelone #TomorrowlandBarcelonapic.twitter.com/4i9DfbkRL7 — Charles Baudry (@CharlesBaudry) 29 juillet 2017