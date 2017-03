Russie : la Belle et la Bête interdit aux moins de 16 ans à cause d'un "moment gay"

publié le 08/03/2017 à 05:30

La Russie a annoncé avoir classé le nouveau film de Disney La Belle et la Bête, interdit aux moins de 16 ans, après l'appel d'un député ultra-conservateur à le bannir en raison d'un "moment gay". La compagnie Walt Disney en Russie et dans la Communauté des États indépendants (CEI, ex-républiques soviétiques moins la Géorgie et les pays Baltes) a confirmé que le film serait diffusé sur le territoire russe avec cette mention.



Le réalisateur du film Bill Condon a révélé que La Belle et la Bête, dont la sortie en Russie est prévue pour le 16 mars, contenait "le premier moment exclusivement gay" dans l'histoire de Disney, même si des critiques qui l'ont vu en ont minimisé l'importance. Les producteurs ont classé le film dans la catégorie "interdit aux moins de 6 ans".

Les rassemblements de soutien à la communauté homosexuelle sont systématiquement interdits en Russie, où l'homosexualité était considérée comme un crime jusqu'en 1993, comme une maladie mentale jusqu'en 1999, et où l'homophobie s'exprime souvent ouvertement.