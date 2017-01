Sur le compte Facebook de "Toy Story", Disney a révélé ce que les fans supposaient depuis de nombreuses années : les connexions entre les films Pixar.

Woody et Buzz, les héros de "Toy Story"

par Capucine Trollion publié le 19/01/2017 à 14:05

Les fans de Pixar jubilent. Des années qu'ils expliquent que les films Pixar/Disney sont tous liés les uns aux autres. Ce sont les fameux Easter Eggs (oeufs de Pâques), terme désignant des clins d'oeils et références cachées dans des films ou séries. Et c'est en 2017 que Disney a décidé de créer une vidéo, qui dévoile comment tous les films d'animations Pixar sont effectivement reliés. De Toy Story à Nemo, en passant par Monstres et Cie, tous les détails sont visibles dans une vidéo qui a déjà été visionnée plus de 5 millions de fois depuis sa mise en ligne le 15 janvier.



Le studio d'animation Pixar, racheté en 2006 par Disney, ne cesse de faire rêver des générations de fans. L'aventure démarre avec Toy Story en 1995 où les spectateurs découvrent, dans un monde coloré, la vie des jouets avec deux héros emblématiques : Woody le cow-boy et Buzz le ranger de l'espace. Pixar devient très vite la référence de films d'animation pour les enfants et les plus grands. Viennent ensuite pêle-mêle Le monde de Nemo, Monstres et Cie, 1001 Pattes et le récent court-métrage Piper.



Outre les histoires, ce qui attire vite l’œil des aficionados, ce sont les détails cachés dans chaque film, qui en rappellent un autre. Les Américains et Anglo-saxons les appellent Easter Eggs. Ils n'ont aucune incidence sur le récit puiqu'ils servent principalement à rendre un hommage masqué. Prêts à les découvrir officiellement ?

Sully de Monstres et Cie dans Rebelle

Le héros bleu au cœur tendre de Monstres et Cie a une petite apparition dans Rebelle, le premier film Disney/Pixar avec une jeune fille en personnage principal. La vidéo dévoile en effet le détail d'une sculpture de la maison de la guerrière rousse. Sur le bois, le "monstre" représenté est bien Sully. En restant dans le film de 2012, on aperçoit ensuite que le portrait de famille de Rebelle sur la tapisserie est affiché dans Cars, lorsque les bolides s'apprêtent à démarrer la course.

L'ours Lotso de "Toy Story 3" dans "Là-haut"

Le gros nounours rose de Toy Story 3 et grand méchant de l'histoire est à retrouver dans Là-Haut. Au début du film, lorsque la maison de Carl prend son envol et passe devant la fenêtre de sa jeune voisine. Au pied de son lit, Lotso apparaît pendant les quelques secondes du plan.

"Nemo" dans "Monstres et Cie"

C'est un classique pour les fans des Easter Eggs de Pixar. Le petit Nemo est l'une des peluches de Boo, la petite fille de Monstres et Cie qui a attendri le public. Dans sa chambre, Jesse, la fidèle amie de Woody dans Toy Story 2, est à côté de la porte.