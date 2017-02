publié le 20/02/2017 à 10:45

"Hakuna Matata !" Le Roi de Lion s'apprête lui aussi à être adapté au cinéma. Après Alice au pays des merveilles, Cendrillon, Peter et Elliott le dragon et le récent La Belle et la Bête, Disney continue de dépoussiérer ses grands classiques. Le long-métrage, qui mélangera prises de vues réelles et images de synthèses n'a pas encore de date de sortie, mais il a déjà deux acteurs au casting pour incarner Simba et Muphasa. L'acteur de légende James Earl Jones, la célèbre voix de Dark Vador au cinéma, incarnera le roi de la savane, tandis que Donald Glover sera son fils qui veut "déjà être roi".



Deux acteurs de prestige dans le prochain film de Jon Favreau, puisque James Earl Jones prêtait déjà sa voix à Muphasa dans le dessin animé de 1994, tandis que Donald Glover sera au casting du prochain spin-off Star Wars dédié à la jeunesse de Han Solo, en incarnant son célèbre compagnon Lando Calrissian. Reste encore à savoir qui joueront Nala et Sarabi, la petite amie de Simba et sa mère. Sans oublier le terrible Scar, l'oncle de Simba qui assoiffé par le pouvoir ne va pas hésiter à tuer Muphasa et accusé le lionceau.

Looking forward to working with this legend. #Mufasa pic.twitter.com/1LszbWrcYT — Jon Favreau (@Jon_Favreau) 18 février 2017

I just can’t wait to be king. #Simba pic.twitter.com/wUYKixMBJI — Jon Favreau (@Jon_Favreau) 18 février 2017