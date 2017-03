publié le 01/03/2017 à 12:31

"Avant, j'avais peur des mots tels que 'féminisme', 'patriarcat', 'impérialiste'. Mais plus maintenant." Emma Watson a fait du chemin depuis ses premiers pas à l'écran dans le rôle de Hemione Granger, la sorcière la plus intelligente de l'univers Harry Potter.



Depuis 2014, l'actrice britannique est désormais l'une des figures les plus actives en terme de défenses des droits des femmes à l'international. Un engagement féministe que l'édition américaine du Vanity Fair retrace dans sa cover story du mois de mars.



Ambassadrice de bonne volonté de l'ONU Femmes (le département des Nations unies spécialisé dans l'égalité des genres), Emma Watson est également à l’initiative de la campagne HeForShe, lancée en septembre 2014 lors d'une intervention inspirante au siège des Nations unies et dans laquelle la jeune femme appelle les hommes à s'engager eux-aussi dans les combats féministes.

> Emma Watson at the HeForShe Campaign 2014 - Official UN Video Durée : | Date : 01/03/2017

Le premier signataire de cet engagement était Ban Ki-Moon (premier secrétaire général des Nations unies). Ont suivi de nombreuses personnalités tels que Hugh Jackman, Harry Styles ou encore Eddie Redmayne.

Lorsqu'une personne se dit féministe, on a tendance à penser qu'elle n'est pas fun du tout Kevin Kline, acteur dans "La Belle et la Bête" Partager la citation





Emma Watson et le féminisme fun

"Pendant un temps, on débattait pour savoir si le mot 'féminisme' était une bonne ou une mauvaise chose", a expliqué la femme politique sud-africaine Phumzile Mlambo-Ngcuka à Vanity Fair. Le discours de Emma Watson à l'ONU "nous a redonné ce mot", a affirmé la secrétaire générale adjointe de l'ONU, chargée de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes.



Emma Watson a également dépoussiéré ce terme, le sortant des grands courants de pensées intellectuelles. Une analyse que soutient l'acteur Kevin Kline (interprète du père de Belle dans le film La Belle et la Bête, dans lequel joue Emma Watson) pour Vanity Fair : "Lorsqu'une personne se dit féministe, on a tendance à penser qu'elle n'est pas fun du tout", a-t-il expliqué.



"Mais une féministe peut être féminine, délicate, vulnérable, gentille - et demander à être prise au sérieux. Emma répond parfaitement à cela." Nous ne dirons pas le contraire.