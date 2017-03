publié le 04/03/2017 à 14:01

Après avoir raconté le destin tragique de Jackie Kennedy (Jackie), suivi les aventures folles d'une adolescente au cœur des États-Unis (American Honey) et tiré le portrait d'une adolescente luttant contre les traditions de son pays d'origine (Noces), le cinéma du mois de mars se veut aussi promoteur que celui du mois dernier.



Au programme : quelques longs-métrages faisant une fois de plus la part belle aux personnages féminins loin des stéréotypes habituels. Six en tout qui, chacun à sa manière, vont mettre les femmes au centre de leur histoire, faisant d'elles des héroïnes incontestables. Parmi eux, on retrouve l'adaptation en live-action - et tant attendue - de La Belle et la Bête avec Emma Watson dans le rôle-titre, un fascinant triptyque féministe avec Annette Bening, Greta Gerwig et Elle Fanning et un récit historique sur le destin extraordinaires de trois scientifiques afro-américaines.

Les femmes à l'honneur le 8 mars

La date de sortie de ces deux films n'est sans doute pas anodine. Le 8 mars, journée internationale des droits des femmes, sera l'occasion pour les Français de découvrir au cinéma des histoires de femmes aux trajectoires extraordinaires.

Les salles françaises accueilleront notamment ce mercredi 8 mars un long-métrage avec Jessica Chastain dans le rôle-titre : Miss Sloane. Un thriller politique dans lequel l'actrice incarne une redoutable lobbyiste prête à tout pour la victoire.



Dans un autre registre, Katherine Johnson, Dorothy Vaughn et Mary Jackson vont enfin sortir de l'ombre de l'histoire. Ces trois scientifiques afro-américaines ont permis aux États-Unis de prendre la tête de la conquête spatiale. Avec Les Figures de l'ombre, l'importance de ces trois femmes ne restera plus inconnue aux yeux du grand public.



Le cinéma serait-il le manuel scolaire de la nouvelle génération ? À en croire les sorties de l'année 2017, il semblerait que des réalisateurs se soient investis de cette mission : raconter les histoires des femmes oubliées des grands récits. Un autre exemple avec Paula, long-métrage allemand sur l'une des peintres les plus importantes du 20ème siècle en Europe : Paula Becker. En salles depuis le 1er mars.

Des destins de femmes en France et ailleurs

Entre comédie et drame, 20th Century Women (en salles le 1er mars) rappelle ce que veut dire être une femme dans la société contemporaine. Alors qu'un jeune garçon traverse les méandres de la vie d'adolescent, trois femmes vont tenter de l'éclairer sur la vie en lui racontant leurs propres expériences de l'amour, du sexe, des relations, de la vie. Une jolie mise en scène soutenue par trois actrices de talent : Annette Bening, Greta Gerwig et Elle Fanning.



Adèle Exarchopoulos, star de La Vie d'Adèle, revient quant à elle dans un drame signé Arnaud des Pallières. Quatre femmes, à différentes époques de leur vie, vont finir par ne former qu'un seul et même personnage. Chaque période est incarnée par une actrice différente. Mise à part la comédienne palmée et césarisée, on retrouvera Adèle Haenel, Solène Rigot et Gemma Arterton. Orpheline sortira le 29 mars au cinéma.

Un film culte

Il n'est pas encore sorti dans les salles obscures mais tout le monde connaît déjà l'histoire de ce film culte signé Disney. L'adaptation en live-action de La Belle et la Bête sera enfin présentée au grand public le 22 mars prochain. L'occasion de découvrir une version un poil modernisé avec une Belle (Emma Watson) plus féministe que jamais.