Que se passe-t-il entre le Liban, l'Arabie Saoudite et l'Iran ?

publié le 15/11/2017 à 13:01

Les relations entre l'Iran et l'Arabie Saoudite restent tendues. Et le Liban se retrouve au milieu des jeux d'influence des deux États concurrents du Moyen-Orient. Ils sont animés par de vives tensions qui persistent depuis la chute du régime de Saddam Hussein en Irak en 2003, qui a profité aux Iraniens en terme de rayonnement sur le monde arabo-musulman au dépend de l'Arabie Saoudite qui perd alors quelque peu son ascendant.



Riyad supporte mal l'essor de son rival historique. Après la montée des tensions début 2016 à cause de l'accord sur le nucléaire iranien, nouvelle escalade dans les relations irano-saoudiennes le 4 novembre dernier avec la démission surprise du Premier ministre libanais, Saad Hariri, depuis Riyad. Il est proche de l'Arabie Saoudite, lui-même libano-saoudien.

Sa démission a été forcée par l'homme fort de Riyad, Mohammed Ben Salman, disent certains qui croient que Saad Hariri n'est plus maître de ses mouvements et discours. Un départ qui s'inscrit dans une atmosphère de purge politique sans précédent en Arabie Saoudite, qui a d'ailleurs appelé ses ressortissants à quitter le Liban "le plus vite possible" à la suite de cette démission.

Le sort du premier ministre libanais au cœur des tensions

Après le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, c'est le président libanais, Michel Aoun, qui estime que la liberté de son ancien premier ministre est "restreinte". Il n'a d'ailleurs pas accepté la démission. Saad Hariri, au contraire, assure qu'il est "libre" et qu'il va rentrer "très bientôt".



Dans un tweet posté le 14 novembre 2017, il se veut rassurant en promettant un retour au Liban bientôt tandis que sa famille reste en Arabie Saoudite, "son pays", "le royaume du bien". Son sort est au cœur des tensions entre l'Arabie Saoudite et l'Iran et préoccupe la communauté internationale. L'Union européenne et la France - à travers Jean-Yves Le Drian et Édourad Philippe - ont appelé à ce que le Premier ministre libanais jouisse de sa "liberté".

Une guerre d'influence chiites vs sunnites

Beyrouth se retrouve alors, malgré elle, au milieu de ce conflit, qui s'explique aussi par une concurrence entre musulmans chiites (majoritaires en Iran) et musulmans sunnites (plus nombreux en Arabie Saoudite). Le Liban, qui accueille autant de chiites que de sunnites, a déjà fait les frais des conflits d'influence dans la région - pas seulement entre chiites et sunnites - dans le passé avec 15 ans de guerre civile.



Saad Hariri, musulman sunnite et soutenu par le régime de Riyad, critique (sous contrainte de l'Arabie Saoudite ?) l'influence grandissante de la milice chiite du Hezbollah dans le monde arabe. Le Hezbollah, créé dans les années 1980 pour lutter contre l'intervention puis l'occupation israélienne au Liban reçoit de longue date un soutien financier et militaire de l'Iran. "Je dis au Hezbollah, il est de votre intérêt, si on veut préserver le Liban, d'abandonner certains théâtres où vous vous ingérez", a déclaré Saad Hariri.

Le Hezbollah, acteur majeur de la discorde

L'organisation, sur liste noire des États-Unis et de l'Union européenne comme groupe terroriste, a permis à l'Iran d'opérer "sur plusieurs fronts régionaux. Le groupe a été très utile pour propager l'influence iranienne", assure Hilal Khashan, professeur de Sciences politiques à l'Université américaine de Beyrouth à l'AFP.



Le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, est allé jusqu'à accuser Riyad d'avoir demandé à Israël d'attaquer le Liban. Bête noire d'Israël, le mouvement chiite est le seul parti libanais à ne pas avoir abandonné son arsenal à la fin de la guerre civile. Pour des experts, si l'Arabie saoudite tentait aujourd'hui d'ouvrir un front contre le Hezbollah, le risque d'embrasement de toute la région serait bien réel.

Le Yémen et la Syrie, terrains du conflit

C'est entre autre sur le terrain du Yémen que la présence de la milice chiite dérange. Pour le Hezbollah et son chef, l'Arabie Saoudite est responsable des guerres qui déchirent le Moyen-Orient, de la Syrie au Yémen. Le groupe a des "agents" au Yémen, où les rebelles chiites houthis sont la cible d'une offensive de l'Arabie Saoudite. Riyad y mène des bombardements contre les rebelles chiites houthis.



La Syrie est aussi devenue le théâtre des tensions entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Les deux puissances apportent leur soutient logistique à deux parties opposées. Le premier soutient le régime alaouite (proche du chiisme) de Bachar al-Assad, et le second apporte son aide aux rebelles qui tentent d'obtenir sa chute depuis la révolution échouée en 2011, et le début du conflit. Aux côtés des Libanais et des Russes, le Hezbollah cherche aussi la victoire du dictateur syrien. Riyad, au contraire, a soutenu des groupes rebelles contre l'armée officielle et contre l'État islamique.



Si les tensions ne s'apaisent pas, le Liban, encore fragile politiquement et considéré comme une poudrière, pourrait replonger dans des années sombres de conflits et de déchirements, au détriment de la population.