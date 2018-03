publié le 27/10/2016 à 02:09

Depuis le début de la campagne pour la présidentielle américaine, Donald Trump a un problème, constant. Il ne parvient pas à récupérer le vote des femmes et de la population "latina". Mathématiquement, c'est un défaut qui assomme le parti républicain, et ce très clairement depuis 2012. À cette époque, après la réélection de Barack Obama, le parti républicain avait mis tous les résultats à plat, bureau de vote par bureau de vote, étude par étude. Les experts de la carte électorale avaient fait leur calcul. Ils avaient conclu que compte tenu de l’évolution démographique de la société américaine, le parti d'Abraham Lincoln ne pouvait plus, mathématiquement, gagner la Maison Blanche, s’il ne progressait pas nettement auprès de ces deux catégories électorales : les femmes et les latinos.



Certains facteurs expliquent l'échec des Républicains à séduire ces électorats-là. En ce qui concerne les femmes, majoritairement démocrates, la position de la plupart des membres du GOP sur la question de l'avortement ne les aident pas à progresser. Du côté des latinos, déjà en 2012, trop peu avaient voté pour Mitt Romney, candidat à la présidentielle bien plus modéré qu'un Donald Trump. George W. Bush avait fait figure d'exception, aidé par ses connaissances de la langue espagnole et ses liens avec des immigrants hispaniques, membres de sa famille. Un retard qui, dans les deux cas, marquera le très probable échec de Donald Trump. Aux États-Unis, une personne sur six est hispanique, et de cette communauté, la moitié est de citoyenneté américaine et en âge de voter. Surtout, elle représente une part de plus en plus importante de l'électorat américain.

La mauvaise tactique de Donald Trump

Le parti républicain est donc conscient de son retard et a tenté depuis 2012 de promouvoir de potentiels candidats à la présidence ayant des liens avec la communauté hispanique. Cela a été le cas avec Marco Rubio notamment,sénateur de Floride, et d'origine cubaine. Cela n'a pas suffi cependant et Donald Trump, nommé, n'a rien arrangé. Car sa stratégie pour remporter la Maison Blanche ne réside pas dans la séduction d'un électorat perdu, mais dans celle d'un électorat quelque peu oublié : celui de la population blanche qui s'abstient lors des élections. Des hommes en colère parce que leur Amérique change. Ainsi, lors de la déclaration de sa candidature, Donald Trump a donné le ton en traitant les Mexicains de violeurs, voleurs et a rouvert la polémique sur la frontière entre les États-Unis et le Mexique, promettant la construction d'un mur.

Même son de cloche du côté de l'électorat féminin. Le candidat républicain a multiplié les déclarations sexistes et insultantes à l'encontre des femmes. D'un point de vue stratégique donc, Donald Trump a fait tout ce que le parti républicain ne souhaitait pas faire : repousser davantage encore ces deux catégories électorales. Une erreur qui a permis à la candidate démocrate d'abattre ses cartes. Lors du premier débat présidentiel sur NBC, Hillary Clinton avait préparé son histoire sur Alicia Machado, une femme, une latina, ancienne Miss Univers que Donald Trump a traitée de Miss Cochonne, Miss femme de ménage, etc. La démocrate n'a pas agi au hasard, Miss Machado incarnant à elle seule le symbole de ce qui fera sans doute échouer Donald Trump le 8 novembre prochain.