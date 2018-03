Quand Donald Trump disait du bien d'Hillary Clinton

publié le 26/10/2016 à 18:25

C'est une sorte de secret de polichinelle. Toute l'Amérique le sait, Donald Trump a longtemps été ami avec les Clinton. Il a même convié ces derniers à son troisième mariage, en 2005. L'homme d'affaires a par ailleurs contribué financièrement aux campagnes électorales d’Hillary Clinton et souvent joué au golf avec son mari Bill. Mais depuis qu’il s’est lancé en politique, le candidat républicain ne ménage pas ses coups et ses insultes contre Clinton.



C’est pour cela qu’une archive vidéo qui vient de ressortir est extrêmement savoureuse. Elle date de novembre 2008, quelques jours après l’élection d’Obama, quelques mois après la défaite de Clinton à la primaire démocrate, avant qu’on ne sache que la sénatrice de New York allait prendre la tête des Affaires Etrangères. C’est une vidéo consacrée à une chaîne locale, dans laquelle Donald Trump dit tout le bien qu’il pense d'Hillary Clinton.



"Son histoire est loin d’être terminée, dit-il dans la vidéo. On en reparlera dans 15 ans. Hillary Clinton est une grande femme. Et bonne. Pendant la primaire, ils ont été durs avec elle. C’est une femme formidable. Un peu incomprise. Hillary est une femme très intelligente. Tenace, et c’est bien. Mais elle aussi très sympathique. Je connais Hillary et son mari très bien, ce sont des gens biens. Je pense qu’on a été trop dur avec elle. Elle a pris des coups vraiment durs", avait-il confié à l'époque. De quoi se remémorer les bons moments du passé...

Donald and Melanie Trump share a joke with the Clinton's, at the Trump wedding in 2005. pic.twitter.com/hXzXsgZHT3 — History Facts ²47 (@historyfacts247) 19 octobre 2016

Bizarre to recall that Bill Clinton, Donald Trump, golf buddies; Ivanka Trump and Chelsea Clinton, friends. #debate https://t.co/ZPR5trSClN — Jeff Sparrow (@Jeff_Sparrow) 10 octobre 2016

Le Top 5, en bref

- Un des plus grands moments de télé de la campagne, mardi 25 octobre au soir, en prime time sur Fox News.

Megyn Kelly, la star de FOX News à qui Trump avait reproché, à l’été 2015, d’avoir ses règles parce qu’elle l’avait interrogé sur son sexisme, interroge Newt Gingrich, ex-speaker républicain au Congrès, ennemi historique des Clinton, soutien de Trump. Ce dernier avait d'ailleurs pensé à lui comme vice-président. La discussion - après la 5e minute de l’interview - devient très vive car Gingrich reproche à la star de Fox d’avoir consacré trop de temps d’antenne ces dernières semaines aux femmes qui accusent Trump d’agressions sexuelles et décrivent un comportement de prédateur. Il s’énerve et lui reproche d’être "fascinée par le sexe". Le regard que fait Megyn Kelly est assez drôle, et sa cote a encore pris quelques millions. CNN rêve d'ailleurs de la recruter.



- Dans les révélations de Wikileaks, qui continue de publier des emails des proches de Clinton piratés - probablement par les Russes -, on découvre quelques perles, et notamment leurs doutes sur la candidate car ils savent que "ses instincts sont terribles".



- En meeting quelques jours plus tôt, le vice-président Joe Biden avait dit de Donald Trump qu’il aimerait bien faire comme au lycée, "l’emmener derrière le vestiaire" - comprendre "pour l'inviter à se battre". Trump a répondu par la moquerie, évoquant un vice-président qui veut jouer au "dur". Il se surnomme "Mister Tough Guy", "Monsieur Mec Dur", et dit qu’il "adorerait" se battre avec lui "derrière la grange".



- La chanteuse Adele annonce son soutien à Hillary Clinton, une sorte de cadeau pour la candidate, qui fête ses 69 ans ce mercredi 26 octobre. Celle-ci a pu s’échapper de son programme de campagne à Miami pour assister à un concert d’Adele, pendant lequel la chanteuse a annoncé son soutien à la candidate, même si elle ne peut pas voter car britannique.