publié le 01/06/2017 à 14:02

Terreur au Pays-de-Galles ! Un troupeau de moutons, visiblement sous l'emprise de cannabis sème la panique dans le petit village de Rhydypandy, raconte le Daily Mail. Les animaux auraient mangé des plants de cannabis non loin de là. Quelques jours plus tôt, les habitants de cette bourgade galloise avaient découvert la plantation et les autorités de Swansea, la ville voisine, avaient ensuite assuré s'être débarrassée de tous les plants de cannabis. Mais il semble qu'il en restait encore quelques-uns et que les moutons ne les aient confondus avec de l'herbe.



"Il y a un troupeau de moutons qui se balade dans les villages et crée une forte nuisance. Ils entrent dans les jardins des particuliers, ils ont même réussi à entrer dans un bungalow et ont semé la pagaille dans une chambre", a expliqué Ioan Richard, conseiller régional au quotidien britannique.

Celui-ci a aussi indiqué qu'un certain nombre de moutons avaient été tués dans le village, parce qu'ils vagabondaient "confus et hébétés" dans les rues de celui-ci, certains s'étant même jeté sous les roues des voitures.