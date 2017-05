publié le 18/05/2017 à 05:34

Tous égaux devant la mort ? Pas si sûr. À Laigneville, une petite commune de 4.251 âmes située dans l'Oise, les habitants partent avec un léger handicap par rapport au reste des Français. Depuis un arrêté pris par le maire mercredi 17 mai, il est en effet interdit aux Laignevillois "de décéder à domicile sur le territoire de la commune". Un texte que l'édile Christophe Dietrich qualifie lui-même d'"absurde" et d'"inapplicable", comme le rappellent nos confrères de Franceinfo.



L'élu sans étiquette de 45 ans espère que cet arrêté aberrant tirera la sonnette d'alarme une situation qui l'est tout autant : la désertification médicale qui touche son département. "Cela fait deux fois en trois semaines que je suis confronté à un décès sur ma commune et on a mis entre quatre et six heures à obtenir un médecin pour faire constater le décès", s'emporte-t-il, bien décidé à alerter l'opinion par tous les moyens dont il dispose. Mais que les habitants se rassurent : l'arrêté n'a pas été transmis au préfet, étape obligatoire pour le rendre effectif.