publié le 01/12/2017 à 21:42

Après le tirage au sort de la Coupe du monde 2018 qui avait lieu à Moscou aujourd'hui, on a appris que la compétition s'ouvrirait avec une rencontre Russie-Arabie saoudite.



"C'est exactement la tendance que prend la Russie actuellement avec un jeu très compliqué avec la Syrie, l'Iran et un rapprochement très récent avec une visite du roi d'Arabie saoudite à Moscou il y a à peine un mois pour signer des contrats historiques", explique Cyrille Bret, géopoliticien et ancien professeur de sciences politiques à l'Université de Moscou. Cette rencontre sportive, c'est donc "toute la géopolitique de la Russie au Moyen-Orient qui va se manifester à ce moment-là", pour Cyrille Bret.

Pour lui, le Mondial 2018 est avant tout un événement géopolitique. Pour Poutine, c'est le début de son nouveau mandat. En mars 2018, il va être réélu. "C'est là où le premier acte de Poutine IV va se jouer pour les Européens. Il va falloir garder l'esprit d'équipe. Ils discutent fin janvier du renouvellement des sanctions contre la Russie", précise le professeur à Sciences-Po. Est-ce qu'ils vont bouder comme ils ont fait en 2014 ? Dans tous les cas, la Russie va devoir éviter les tacles. La grande vitrine des Jeux de Sotchi s'est totalement retournée contre la Russie qui a été assimilée à l'homophobie et à la triche.

Réconcilier la Russie avec les européens

Le premier enjeu, au-delà des résultats sportifs, c'est de réconcilier la Russie avec les européens. Le match Belgique-Angleterre, deux des pays les plus favorables aux sanctions contre la Russie, va se jouer à Kaliningrad, espèce de survivance de la puissance soviétique.



Il est impératif pour Vladimir Poutine qu'il n'y ait aucune violence de hooligans et aucun acte d'homophobie. La grande préoccupation est également la lutte contre le terrorisme. "L'enjeu de maîtrise et de puissance, c'est de protéger les 12 stades disséminés à travers l'Europe", assure Cyrille Bret. Le Mondial va pouvoir donner accès aux fans et aux journalistes à la Russie.