publié le 02/05/2018 à 13:16

Certains empêchent les migrants d'entrer sur le territoire, d'autres liquident leurs économies pour les sauver. Benoît Micolon, 35 ans, et José Benavente, 49 ans, ont décidé de venir en aide aux ONG qui secourent tous les jours des réfugiés en Méditerranée.



Ces deux Français ont donc dépensé toutes leurs économies - soit 130.000 euros, raconte Le Monde, pour investir dans un petit avion, un Colibri. Les deux compères se sont connus à l'école de pilotage en 2006.

Pourquoi avoir choisi la voie aérienne pour aider les ONG sur place ? D'après le quotidien, la visibilité depuis le ciel pour repérer une embarcation en difficulté est "cent fois supérieure" à celle d'un pont de bateau.

"Il y a urgence à assister les navires ONG en repérant les canots et en les leur signalant en même temps qu’au MRCC (Maritime Rescue Coordination Centre), l’organisme officiel italien qui gère les sauvetages, explique ainsi José Benavente au Monde. Quand les humanitaires de SOS-Méditerranée nous ont expliqué le mal qu’ils avaient à repérer les canots dans les vagues, on a compris qu’on pouvait vraiment être utile, tout de suite."



Benoît Micolon et José Benavente ont monté une association, Pilotes Volontaires, qui permet aussi de récolter des dons via le site. Ils ont pris leur envol le 28 avril et ainsi mis leurs vies personnelles et professionnelles de côté le temps de leur mission.