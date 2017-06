publié le 04/06/2017 à 07:53

Soirée de terreur sur le London Bridge. Six personnes ont été tuées et 48 autres blessées après qu'une camionnette a foncé sur la foulé à plus de 70 km/h. Les assaillants s'en sont ensuite pris à des passants à l'arme blanche Borough Market.



L'attentat de Londres intervient alors qu'un concert de charité doit avoir lieu dimanche 4 juin à Manchester en soutien aux familles des victimes décédées le 22 mai lors du concert d'Ariana Grande. Dans la soirée, la chanteuse américaine a tweeté : "Praying for London" ("Je prie pour Londres"). Elle doit se produire dans le stade d'Old Trafford, entourée fr nombreux artistes parmi lesquels les Black Eyed Peas ou encore Katy Perry. Invitée d'honneur de la demi-finale de The Voice, l'interprète de I Kissed A Girl s'est confiée au micro de RTL.



Praying for London ¿ — Ariana Grande (@ArianaGrande) 4 juin 2017

"J'ai accepté d'y aller car c'est ma toute petite manière de montrer mon soutien, de rester debout et solidaire, de prouver que la communauté de la musique, ce n'est pas qu'un seul artiste. C'est nous tous, ensemble. Nous aimons tous la musique, ça aurait pu toucher n'importe quel public", débute la chanteuse.

"On partage tous les mêmes fans, moi, Ariana Grande, Lady Gaga, toutes les popstars. Nous devons tous coexister. Ce verbe est parfois galvaudé mais j'y crois. Je veux me focaliser sur l'amour. Parfois, je vis dans une bulle et je fais de mon mieux pour me reconnecter aux gens, pour avoir les pieds sur Terre et ressentir la connexion entre nous autres les humains", termine-t-elle.