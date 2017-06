publié le 04/06/2017 à 07:20

Les citoyens français, très nombreux à Londres, sont appelés aux urnes pour les élections législatives françaises ce dimanche 4 juin 2017. Ce vote anticipé pour l'élection du député représentant la troisième circonscription de l'Europe du Nord intervient seulement quelques heures après les attaques terroriste de la nuit du 3 au 4 juin au cœur de la capitale britannique.





Trois assaillants à bord d'une camionnette ont foncé dans la foule sur le London Bridge avant d'attaquer des passants au couteau, faisant au moins six morts, avant d'être abattus par la police. Plus de 30 blessés ont en outre été hospitalisés dans 5 établissements différents, ont annoncé les services ambulanciers, qui ont soigné des blessés plus légers sur place. Il s'agit du troisième attentat qui frappe le Royaume-Uni en moins de trois mois.

En conséquence, l'ambassade de France a élevé le niveau de sécurité. "Le premier tour des élections législatives 2017 à Londres a lieu aujourd'hui. La sécurité sera renforcée, prévient l'ambassade par l’intermédiaire du réseau social Twitter. Pour faciliter votre entrée sur le site de vote, évitez les sacs encombrants et ayez vos documents d'identité en main !" Le site de l'ambassade rappelle qu'il est possible de voter selon trois méthodes pour ce scrutin : le vote en personne, le vote par procuration et, contrairement à ce qui était possible pour la présidentielle, le vote par correspondance postale. Le vote électronique n'est en revanche toujours pas possible pour ce scrutin.



Les citoyens britanniques sont eux aussi appelés aux urnes le 8 juin 2017 pour leurs élections générales qui détermineront qui sera le prochain premier ministre du pays. L'élection a été provoquée par anticipation par Theresa May en avril dernier afin de consolider sa position toujours fragile lors des négociations sur le Brexit.