Plus de 500 000 personnes étaient attendues pour le réveillon, ce samedi 31 décembre 2016 sur les Champs-Élysées à Paris

Le traditionnel feu d'artifice a bien eu lieu ce samedi 31 décembre sur les Champs Élysées à Paris. Un spectacle haut en couleurs et en musique, le feu d'artifice avait cette année pour thème les Jeux Olympiques 2024.





Paris est en effet candidate pour les JO 2024 et pour l'occasion cinq écrans géants ont été installés sur la plus belle avenue du monde. Le mot "bienvenue" a été traduit en 23 langues sur la façade de l'Arc de Triomphe sur laquelle 200 dessins d'enfants de centres de loisirs parisiens seront également projetés.



Un contexte particulièrement tendu en raison de la menace terroriste: les Champs-Élysées ont été sécurisés par 1.7 kilomètres de barrières, 24 plots lourds et des véhicules des forces de l'ordre. François Hollande avait, lors de ses voeux, passé en revue le dispositif de sécurité mis en place pour le réveillon du Nouvel An sur les Champs-Élysées sur lequels 1.700 fonctionnaires de sécurité étaient présents