Le journal de 7h30 : la Corée du Nord lance un nouveau missile au-dessus du Japon

publié le 15/09/2017 à 08:17

De nombreux Japonais ont été réveillés par des sirènes, dans la nuit du jeudi 14 septembre. La Corée du Nord a nouveau lancé un missile, en visant cette fois l'île d'Hokkaïdo. C'est la deuxième fois que le pays de Kim Jong-un lance un missile au Japon. Une réunion du conseil de sécurité de l'ONU aura lieu ce vendredi 15 septembre. Depuis que Donald Trump a menacé Pyongyang du "feu et de la fureur", la Corée du Nord a lancé cinq missiles, dont deux au-dessus du Japon. La distance pourrait permettre d'atteindre aisément la base américaine de Guam. Kim Jung Un prend-il plaisir à humilier Donald Trump pour le pousser à la faute ? En effet, Donald Trump promet à chaque fois de faire usage de la force, avant que son secrétaire à la Défense James Mattis passe derrière lui. Les États-Unis n'envisagent pas de partir en guerre, car la seule option est diplomatique.



Comme à chaque fois, les sanctions votées cette semaine par le conseil de sécurité n'ont rien changé. Autre volonté possible de la Corée du Nord : pousser Donald Trump à la négociation, en prouvant qu'il peut atteindre un territoire américain avec une tête nucléaire et en pariant que le président américain n'acceptera plus très longtemps de se laisser ainsi ridiculiser.

À écouter également dans ce journal :

- Affaire du Levothyrox : une patiente a porté plainte contre l'État. La ministre de la Santé Agnès Buzyn a annoncé qu'elle travaillait à un retour de l'ancienne formule de ce médicament de la thyroïde.

- Pays Basque : une femme enceinte a été retrouvée morte assassinée, mardi 12 septembre. Une enquête est en cours.



- Prendre le métro et le RER nuirait gravement à la santé selon la CFDT. Selon le syndicat, il y a 4 à 6 fois plus de particules fines que dans l'air extérieur.



- Le ministre de l'Éducation nationale a décidé d'interdire les téléphones portables au collège dès l'an prochain.



- Europa Ligue : les phases de pouls ont commencé jeudi soir. l'OM respire après sa victoire sur les Turcs de Konyaspor (1-0). Belle victoire de Nice contre les Belges de Zulte Waregem, Lyon en petite forme face aux Chypriotes (1-1).



- Tennis : le coup d'envoi de la demi-finale de coupe Davis aura lieu à 13h ce vendredi 15 septembre. Les Bleus affrontent les Serbes sans Novak Djokovic, ce qui laisse de gros espoirs aux Français.