D'aucuns auraient sans doute préféré une réponse lisse, toute faite. Mais Margana Wood ne s'est pas démontée. Lors de l'élection de Miss America, dimanche 10 septembre à Atlantic City, dans le New Jersey, la jeune Miss Texas a critiqué la réaction de Donald Trump face aux événements violents de Charlottesville, en août dernier.



Lors de la traditionnelle séance de questions-réponses, la candidate s'est vue interrogée par le journaliste Jess Cagle, rédacteur en chef du magazine People. Et ce dernier n'a pas hésité à lui poser une question politique, qui plus est relative au président du pays, Donald Trump.

"Le mois dernier, une manifestation de néonazis, de suprémacistes blancs et de membres du Ku Klux Klan à Charlottesville a mal tourné et une jeune contre-manifestante a été tuée, le président a réagi en disant que les torts étaient partagés et qu’il y avait des gens bien des deux côtés. Y en avait-il ? Répondez par oui ou par non et expliquez", a lancé le membre du jury à Margana Wood.

Miss Texas was asked if Trump handled Charlottesville badly.

Je pense que le président des États-Unis aurait dû réagir plus tôt. Miss Texas Partager la citation





Si ce type de concours se prête d'ordinaire à des réponses sans grande conviction, la jeune reine de beauté a semblé peu décontenancée par la question de son interlocuteur. "Je pense que c’était évident que c’était une attaque terroriste et je pense que le président des États-Unis, Donald Trump, aurait dû réagir plus tôt, nommer ce fait et faire en sorte que chaque Américain se sente en sécurité dans ce pays. C’est le problème en ce moment", a rétorqué Miss Texas. Une intervention félicitée par les acclamations du public, mais néanmoins pas suffisante pour remporter le titre de Miss America, finalement glané par Cara Mund, Miss Dakota du Nord.



Le 12 août dernier, alors que des contre-manifestants protestaient contre un rassemblement de suprémacistes blancs à Charlottesville, en Virginie, une voiture avait foncé dans la foule, tuant une avocate de 32 ans, Heather Heyer, et blessant plusieurs personnes. À deux reprises, Donald Trump avait partagé les torts de ces violences, notamment en affirmant, le 16 août, que la responsabilité des faits était à rechercher "des deux côtés".