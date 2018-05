publié le 16/05/2018 à 08:35

Israël est en butte mardi 15 mai à une vague de condamnations et d'appels à une enquête indépendante après le bain de sang lundi dans la bande de Gaza, où près de 60 Palestiniens sont morts sous les balles israéliennes. Au lendemain de la journée la plus meurtrière du conflit israélo-palestinien depuis 2014, Israël a vu le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Belgique et la Suisse soutenir l'idée d'investigations lancée par le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres dès fin mars, quand avait commencé la mobilisation gazaouie par une première journée sanglante.



Mais Israël a aussi vu le grand allié américain lui renouveler son ferme soutien au Conseil de sécurité de l'ONU. Israël "a fait preuve de retenue" lors des événements lundi à la frontière avec la bande de Gaza, a affirmé mardi l'ambassadrice américaine à l'ONU, Nikki Haley, en dénonçant vivement le comportement du Hamas. "Le Hamas est satisfait des résultats d'hier", a-t-elle assuré, en estimant que l'attitude du mouvement palestinien avait favorisé les violences.

À écouter également dans ce journal :

- Europa League : L'Olympique de Marseille n'est pas favori face à l'Atlético de Madrid, mais mise sur son inépuisable énergie collective pour remporter un second trophée continental, mercredi (20h45) à Lyon.

- Corée du Nord : Pyongyang a menacé mercredi d'annuler le sommet prévu le mois prochain entre Kim Jong-un et Donald Trump si Washington essayait de la contraindre à renoncer unilatéralement à son arsenal nucléaire.



- L'Assemblée nationale a voté dans la nuit de mardi à mercredi, en première lecture, l'article controversé sur la répression des infractions sexuelles sur les mineurs, contenu dans le projet de loi de Marlène Schiappa et dénoncé par les oppositions.



- Justice : cinq ans après avoir déclenché le plus retentissant scandale du quinquennat de François Hollande, Jérôme Cahuzac s'est vu infliger pour fraude et blanchiment une peine de quatre ans d'emprisonnement dont deux avec sursis, une amende de 300.000 euros et cinq ans d'inéligibilité.



- Déjà sous la menace d'autres dossiers judiciaires, Nicolas Sarkozy sera-t-il jugé dans l'affaire Bygmalion ? L'ancien président de la République conteste mercredi son renvoi au tribunal pour les dépenses excessives de sa campagne présidentielle malheureuse de 2012.