Le journal de 7h30 : Donald Trump limoge James Comey, le patron du FBI

publié le 10/05/2017 à 08:12

Donald Trump a limogé le patron du FBI, James Comey et ce dernier a appris la nouvelle par les médias, alors qu'il s'adressait à des agents à Los Angeles. Une décision brutale qui a provoqué une onde de choc à Washington. "Le FBI est l'une des institutions les plus respectées de notre pays et aujourd'hui marquera un nouveau départ pour l'agence-phare de notre appareil judiciaire", a indiqué le président américain précisant que la recherche d'un nouveau directeur de FBI débute "immédiatement".



Dans un courrier adressé à James Comey et rendu public par la Maison Blanche, Donald Trump lui signifie qu'il met à ses fonctions "avec effet immédiat". James Comey avait été nommé par l'ancien président démocrate Barack Obama à son poste actuel. À son arrivée à la Maison-Blanche, Donald Trump lui avait demandé de rester en fonction

À écouter également dans ce journal

- Gouvernement : ce mercredi, François Hollande préside son ultime Conseil des ministres de son quinquennat, avec le gouvernement au grand complet, quatre jours avant de remettre les clés de l'Élysée à son successeur, Emmanuel Macron.

- PS : Le Parti socialiste est au bord de l'implosion et c'est Manuel Valls qui a allumé la mèche mardi 9 mai sur RTL en déclarant vouloir participer aux législatives sous l'étiquette de la "République en Marche" sans pour autant quitter le parti Socialiste.



- FN : Marion Maréchal Le Pen a annoncé son retrait provisoire du Front national et donc ne sera pas candidate aux législatives de juin. La nièce de Marine Le Pen évoque des raisons personnelles pour expliquer son retrait de la vie politique.



- Emmanuel Macron : le président entrant sera aux côtés de François Hollande ce mercredi pour la cérémonie commémorative de l'abolition de l’esclavage. La deuxième occasion pour François Hollande et son successeur de se retrouver à l'issue de l'élection présidentielle.