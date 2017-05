Macron président : une rencontre avec Donald Trump déjà fixée

publié le 08/05/2017 à 22:04

C'est une rencontre attendue entre deux présidents fraîchement élus. Donald Trump et Emmanuel Macron auront un entretien l'un avec l'autre le 25 mai prochain, a annoncé la Maison Blanche ce lundi 8 mai. Une rencontre qui se déroulera dans le cadre du sommet de l'OTAN organisé à Bruxelles. Quelques heures auparavant, les deux leaders avaient eu une conversation téléphonique. Dimanche, le président républicain avait déjà félicité, d'un tweet, le nouveau président français de 39 ans, se disant "impatient" de travailler avec lui.



"Le président Trump a fait part de son souhait de travailler étroitement avec le président élu Macron pour faire face à des défis communs et il a souligné la longue et solide tradition de coopération entre les États-Unis et son plus vieil allié, la France", a poursuivi le compte-rendu de la Maison Blanche ce lundi.

Depuis son élection, le président élu à 66,1% face à Marine Le Pen a pu s'entretenir avec les plus grands dirigeants de la planète. Outre Donald Trump donc, il a pu avoir une conversation avec Theresa May, Angela Merkel, Justin Trudeau et Recep Tayyip Erdogan, a annoncé lundi dans un communiqué La République En Marche.



Emmanuel Macron a également reçu depuis son élection des messages de félicitation du roi du Maroc Mohammed VI, de Vladimir Poutine, de la présidente chilienne Michelle Bachelet, du dirigeant palestinien Mahmoud Abbas, ainsi que du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, du Premier ministre du Japon Shinzo Abe ou du Premier ministre indien Narendra Modi, précise son parti.