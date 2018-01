publié le 20/01/2018 à 05:40

Le suspense aura duré 24 heures. Le Sénat allait-il adopté le budget temporaire validé par la Chambre des représentants ? La réponse est non. Donald Trump a dans un premier temps laissé entendre qu'un compromis entre républicains et démocrates pourraient être trouvé, avant de revenir sur ses propos, confiant son pessimisme, que le vote négatif du Sénat confirme.



La fermeture partielle du gouvernement fédéral américain est donc une quasi certitude après ce vote de procédure crucial montrant que républicains et démocrate n'ont pas su trouver de compromis budgétaire malgré d'intenses tractations et l'intervention de Donald Trump. La majorité républicaine n'a en fait pas réussi à convaincre assez de démocrates d'accepter de financer très temporairement le budget fédéral.

En échange des négociations ultérieures leur étaient promises sur le dossier qui leur tient le plus à cœur, celui des "Dreamers", ces centaines de milliers de jeunes immigrés arrivés illégalement aux Etats-Unis quand ils étaient enfants et temporairement protégés de l'expulsion par Barack Obama. Le "shutdown", l'arrêt des activités gouvernementales aux États-Unis faute de budget voté, doit débuter samedi à minuit.