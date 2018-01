publié le 19/01/2018 à 20:00

L'échec sur la pelouse de Lyon (2-0) mi-décembre est oublié. Après avoir battu Troyes (3-1) l'OM a attaqué 2018 tambour battant en s'imposant à rennes (0-3) puis face à Strasbourg (2-0) dans les dernières minutes. Cette 2e place tant convoitée car qualificative pour la phase de poules de la prochaine Ligue des champions, les Marseillais et leurs supporters y croient plus que jamais ces dernières saisons.



Vainqueur à Guingamp en milieu de semaine, l'OL a repris le siège de dauphin du PSG avec une longueur d'avance sur l'OM et deux sur Monaco. À Caen, l'équipe de Rudi Garcia se voit proposer une nouvelle occasion de mettre la pression sur ses deux rivaux en jouant avant eux. Et dimanche 21 janvier (21h), c'est la réception du leader qui attend Lyon, avec l'hypothèse que Neymar, Cavani, Mbappé & co. filent un coup de main à Marseille.

De son côté, Caen a relevé la tête à Bordeaux (0-2) après six matches sans succès en championnat depuis une victoire contre... les Girondins (1-0) fin novembre. À l'aller, les Normands en avaient pris cinq au Vélodrome (5-0).

L1- 22e journée : programme et classement

Vendredi 19 janvier 2018 :

20h45 : Caen - Marseille



Samedi 20 janvier 2018 :

17h00 : Nantes - Bordeaux

20h00 : Amiens - Guingamp

Montpellier - Toulouse

Rennes - Angers

Strasbourg - Dijon

Troyes - Lille



Dimanche 21 janvier 20187 :

15h00 : Nice - Saint-Étienne

17h00 : Monaco - Metz

21h00 : Lyon - PSG