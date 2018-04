Le journal de 6h30 : les détails du dîner d'État des Macron à la Maison Blanche

publié le 24/04/2018 à 07:29

Neuf mois après leur premier dîner à la tour Eiffel en juillet dernier, tous les quatre, les couples Trump et Macron ont remis ça lundi 23 avril au soir avant le dîner d'État protocolaire de ce mardi soir. Une soirée privée face au fleuve Potomac dans la demeure du président américain George Washington. Là même où il recevait le Français Lafayette. Juste avant, la visite d'État du président français avait débuté à la Maison Blanche avec une brève rencontre dans le bureau ovale.



Mais le clou de ce déplacement, c'est ce mardi soir avec le dîner d'État. Les premiers détails ont filtré. Les Américains ont l'intention d'en mettre plein les yeux à leurs hôtes français. 1.200 branches de cerisier ont été disposées dans le hall qui mène à la salle à manger d'État, ornées d'un millier de tiges de lilas blancs. La décoration est crème et or.

Le menu mêle les cuisines américaines et françaises : un jambalaya de la Nouvelle-Orléans avec des herbes et les salades du jardin planté par Michelle Obama accompagné d'un Chardonnay produit sur les terres volcaniques de l'Oregon. La porte-parole de la Maison Blanche insiste pour dire que la Première dame a été impliquée pour régler chaque détail ces dernières semaines. Il y aura environ 130 invités, trois fois moins que lors du dernier d'État de la présidence Obama.

À écouter également dans ce journal :

- ATTAQUE AU CAMION-BÉLIER - Carnage ce lundi 23 avril dans les rues de Toronto. Une camionnette a fauché des dizaines de personnes sur les trottoirs de la plus grande ville du pays. Il y a au moins 10 morts et 15 blessés. Le conducteur fonçait à pleine vitesse, dans l'une des rues les plus fréquentées de la ville. Il a été arrêté. Il s'agit d'un "acte délibéré", dit la police.



- ÉTATS-UNIS - L'Amérique qui s'inquiète pour son ancien président George Bush senior. Il a été admis dimanche en soins intensifs, au lendemain des obsèques de sa femme Barbara dont il a partagé la vie pendant 73 ans.



- GREVE SNCF - Les perturbations devraient être à peu près identiques à celles d'hier, sauf pour les TGV qui circuleront un peu moins bien : 1 train sur 3 en moyenne. Le mouvement prend fin demain matin, mercredi. L'Intersyndicale se réunit en fin d'après midi pour parler de la suite du mouvement et notamment la prolongation au delà du mois de juin, évoquée par la CGT.



- AIR FRANCE - Poursuite des perturbations également chez Air France. Les prévisions sont identiques à celles d'hier : 75% des vols assurés. Le coût de la grève est de l'ordre de 300 millions d'euros selon la direction.



- UNIVERSITÉS - Quant aux dégradations dans les facs, le gouvernement les chiffre à plus d'un million d'euros. Une évaluation avancée hier soir par Frédérique Vidal. La ministre de l'enseignement supérieur estime qu'il est "important de savoir qui a commis ces dégâts car c'est le contribuable qui va payer".



- ROYAL BABY - La Grande-Bretagne attend le nom du dernier né de la famille royale. Cinquième dans l'ordre de succession au trône britannique, le garçon est sorti hier de la maternité londonienne dans les bras de sa maman, la princesse Kate, accompagnée du prince William. Le prénom sera communiqué "en temps voulu" selon Buckingham. Les parieurs misent sur Arthur, Albert, James ou encore Philip.



- FOOTBALL - La Ligue du football professionnel attend beaucoup du prochain appel d'offres des droits télé. Un milliard d'euros, soit 250 millions de plus que lors de la dernière période, information RTL. Les discussions vont commencer cet été.



- LIGUE DES CHAMPIONS - Ce mardi soir aura lieu la première demi-finale aller entre Liverpool et l'AS Rome. C'est à 20h45.