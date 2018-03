publié le 23/03/2018 à 06:42

Je ne sais pas si vous vous souvenez. Le matin du 14 février, après la fusillade du lycée de Parkland en Floride (17 morts), je vous disais : "Une fusillade de plus, rien ne va changer comme à chaque fois, on va en parler pendant quelques jours et finalement on passera à autre chose, jusqu'à la prochaine fusillade !"



J'avais tort. Et nous étions très nombreux à avoir tort ici. En un mois, tout a changé. Pas encore la loi, même si l'État de Floride, pourtant dirigé par des Républicains, a légèrement durci la législation. Ce qui a changé, c'est qu'on en parle et qu'on continue à en parler.

L'indignation n'est pas retombée pour une fois. Samedi 24 mars à Washington, dans beaucoup d'autres villes du pays, des lycées, leurs parents, leurs grands-parents et leurs amis vont descendre dans la rue pour dire qu'ils en ont assez. Et c'est très bien que ce soient des lycéens qui nous donnent tort, qui prennent les choses en main.