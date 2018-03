Céline Dion contrainte d'annuler des concerts pour se faire opérer

publié le 23/03/2018 à 04:24

Coup dur pour Céline Dion. La chanteuse est obligée d'annuler plusieurs de ses concerts pour raison de santé, comme l'a annoncé son équipe mercredi 21 mars sur sa page Facebook officielle. "Depuis plus d'un an, Céline souffre d'un trouble à l'oreille moyenne, connu sous le nom de trompe d'Eustache Patulous, qui lui cause des irrégularités auditives et rend le chant extrêmement difficile", explique le message. Si elle avait jusqu'ici réussi à contrer ces difficultés à l'aide de gouttes, la chanteuse est dans l'obligation de se faire opérer.



Ce sont donc 14 dates qui sont annulées au Caesars Palace de Las Vegas, où elle a l'habitude de se produire. La production s'est d'ores et déjà engagée à rembourser ceux qui ont des tickets pour un show entre le 27 mars et le 18 avril. Céline Dion reprendra ses représentations dès le 22 mai puis partira en tournée d'été en Asie, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Très proche de ses fans, Céline Dion a tenu à leur adresser un petit mot sur Facebook afin de les rassurer : "La chance n'a pas été de mon côté dernièrement... J'avais tellement hâte de remonter sur scène et voilà que je me retrouve encore malade. Je m'excuse auprès de tous ceux qui ont prévu un voyage à Las Vegas pour voir mon spectacle. Je sais à quel point c'est décevant. Je suis extrêmement désolée". La chanteuse avait déjà été obligée d'annuler plusieurs concerts en janvier dernier à cause d'une infection à la gorge.