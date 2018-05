publié le 15/05/2018 à 06:52

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a accusé lundi 14 mai Israël de "terrorisme d'État" et de "génocide", après la mort d'au moins 55 Palestiniens tués par l'armée israélienne à Gaza, qui a entraîné le rappel pour consultations par la Turquie de ses ambassadeurs en Israël et aux États-Unis. "Israël sème le terrorisme d'État. Israël est un État terroriste", a déclaré Recep Tayyip Erdogan à des étudiants turcs à Londres, dans un discours retransmis à la télévision.



"Ce qu'Israël a fait est un génocide. Je condamne ce drame humanitaire, ce génocide, d'où qu'il vienne, d'Israël ou d'Amérique", a poursuivi le chef de l'État qui a décrété trois jours de deuil national et annoncé pour vendredi 18 mai un vaste rassemblement de protestation. La Turquie a dans le même temps rappelé pour consultations ses ambassadeurs à Tel Aviv et à Washington, a quant à lui déclaré devant des journalistes à Ankara le vice-Premier ministre turc.

À écouter également dans ce journal :

- Attentat à Paris : les gardes à vue de trois proches de Khamzat Azimov commencées dimanche ont été prolongées lundi soir pour déterminer si le jihadiste, qui a tué un homme samedi à Paris, a bénéficié de complicités pour cet attentat qui a relancé le débat sur le suivi des personnes fichées pour radicalisation.

- Justice : bientôt l'heure de vérité pour Jérôme Cahuzac. L'ancien ministre du Budget de François Hollande, condamné en 2016 à 3 ans de prison pour fraude fiscale et rejugé en février à Paris, saura mardi s'il va en prison. La cour d'appel de Paris rendra son arrêt en début d'après-midi.

- Grève à la SNCF : avec 27,58 % de grévistes lundi à la SNCF, les syndicats ont réussi à muscler la mobilisation contre la réforme ferroviaire, en lançant en parallèle leur consultation auprès des cheminots sur le projet du gouvernement.



- Air France : le conseil d'administration du groupe franco-néerlandais doit se prononcer ce mardi sur la gouvernance de transition du groupe en attendant de trouver un successeur au PDG Jean-Marc Janaillac qui a jeté l'éponge début mai.



- États-Unis : la première dame Melania Trump, 48 ans, a subi lundi matin une intervention pour un problème "bénin" au rein, selon la Maison-Blanche qui a précisé qu'elle resterait hospitalisée toute la semaine.