publié le 14/05/2018 à 21:09

Un juge des libertés et de la détention a ordonné lundi 14 mai la prolongation de la garde à vue des parents de Khamzat Azimov, qui a tué un homme de 29 ans et blessé quatre personnes à Paris samedi. Cette prolongation exceptionnelle est permise dans les affaires les plus graves.



La garde à vue de ce couple de réfugiés originaires de Tchétchénie a débuté dimanche matin et peut s'étendre au maximum jusqu'à jeudi matin. Les chambres qu'ils louaient dans un hôtel meublé à Paris ont été perquisitionnées, sans résultat concluant. Les enquêteurs cherchent à déterminer si le jihadiste a bénéficié de complicités pour cet attentat.

La garde à vue d'Abdoul Hakim A., 20 ans et ami de l'assaillant, a également été prolongée lundi par le parquet. Dans la journée, il a été transféré au siège de la DGSI à Levallois-Perret. Il est suivi par les services de renseignement depuis qu'il s'est marié avec Inès Hamza, une jeune femme radicalisée de 19 ans qui avait tenté de partir en Syrie. Elle avait été mise en examen pour association de malfaiteurs à visée terroriste et placée sous contrôle judiciaire en janvier 2017.

Les enquêteurs ont saisi sept téléphones lors d'une perquisition au domicile familial d'Abdoul Hakim A. dimanche après-midi, mais le portable qu'il utilise le plus souvent demeure introuvable.