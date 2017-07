publié le 13/07/2017 à 19:00

Un tête à tête à l’Élysée : Emmanuel Macron et Donald Trump s’entretiennent ce jeudi 13 juillet dans le palais présidentiel. L’entretien a lieu avant une conférence de presse commune. Les deux hommes sont arrivés à l’Élysée à bord du même véhicule.



C’est une image rare voire inédite : le locataire de l’Élysée arrivant chez lui dans le véhicule de son hôte, qui plus est dans la Beast, la bête, la longue limousine noire blindée du président américain. Sur sa lancée, Donald Trump a même failli entrer dans le palais en premier.

Puis s’est déroulée la séance photos à grand renfort de poignées de main, d’accolades et de tapes dans le dos. Avant que les choses sérieuses ne commencent avec l’entretien en tête à tête puis avec les délégations élargies. Au menu : Syrie, Irak, terrorisme, des thèmes sur lesquels Français et Américains travaillent déjà bien ensemble mais aussi les sujets qui fâchent comme le climat.



À écouter également dans ce journal

- De leurs côtés, Melania Trump et Brigitte Macron ont effectué une courte visite à Notre-Dame, avant une promenade en bateau sur la Seine. Un moment d’intimité entre les deux femmes, un souhait de Brigitte Macron.



- Il pourrait y avoir de la pub au milieu des JT de TF1 de 13 heures et de 20 heures. La chaîne est en train d’obtenir l’accord du CSA. L’interdiction ne touche aujourd’hui que TF1.



- Whirlpool, le géant de l’électroménagera choisi le repreneur de son site d’Amiens ce 13 juillet. C’est l'entrepreneur picard Nicolas Decayeux qui a été sélectionné. Il propose de conserver 277 salariés sur les 290 que compte l'usine.



- Nice n’oublie pas, la ville se prépare à rendre hommage. En parallèle, le parquet de Paris a assigné "Paris Match" pour obtenir le retrait du numéro publié jeudi 13, contenant des images de vidéosurveillance de l'attentat. Les familles de victime avaient fait part de leur indignation.



- Le grimpeur tricolore, Romain Bardet, s'est montré le plus fort dans le mur final de la 12e étape, jeudi 13 juillet. Il peut s’autoriser les espoirs les plus fous lors de la finale du Tour de France sur les Champs-Élysées.