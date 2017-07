VIDÉO - Quand Macron accueille Trump aux Invalides

Emmanuel Macron accueille Donald et Melania Trump aux Invalides

publié le 13/07/2017 à 17:46

C’est la première rencontre officielle d’une visite de deux jours. Emmanuel Macron a accueilli Donald Trump à l’hôtel national des Invalides ce jeudi 13 juillet, dans l’après-midi. Le président américain assistera vendredi matin au défilé du 14 juillet sur les Champs-Élysées.



Les deux présidents, accompagnés de leurs épouses, ont échangé une brève poignée de main et quelques mots avant de poser pour les photographes.

Emmanuel Macron et Donald Trump se sont ensuite rendus au palais de l'Élysée pour un entretien en tête-à-tête suivi d'une conférence de presse conjointe. Puis, les époux Macron et Trump dîneront au Jules Verne, un restaurant huppé situé au deuxième étage de la tour Eiffel.



Cette visite de Donald Trump en France, invité par Emmanuel Macron, ne plaît pas à tout le monde. La gauche est vent debout. "Donald Trump a fait un bras d'honneur à l'humanité (...) et le récompenser en l'invitant au défilé du 14 juillet, c'est juste affligeant", a ainsi estimé l’eurodéputé Yannick Jadot, en référence eu retrait des États-Unis de l'accord sur le climat.