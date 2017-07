Quand Marine Le Pen traite Gérald Darmanin de "Judas"

et AFP

13/07/2017

Séance agitée à l’Assemblée nationale ce jeudi 13 juillet. Alors qu’il défendait le report à 2019 du prélèvement de l'impôt à la source, Gérald Darmanin ministre de l’Action et des Comptes publics, n’a pas apprécié les applaudissements du Front national (FN) à une intervention d’un élu de droite.



"Il était un temps, pas si éloigné, où quand je siégeais sur ces bancs, c'était une honte d'être applaudi par le Front national", a asséné Gérald Darmanin, transfuge Les Républicains (LR) au gouvernement. "Je ne fais que le constater", a insisté l'ancien député, alors que des LR et FN protestaient. Ce à quoi Marine Le Pen a répliqué : "Pas de leçon de morale, Judas !". La députée du Pas-de-Calais fait évidemment référence à son ralliement à Emmanuel Macron et son entrée au gouvernement d’Édouard Philippe.

"À la différence de Mme Le Pen, (...) Judas restera dans l'Histoire", lui a rétorqué Gérald Darmanin, sous les applaudissements des élus de La République en Marche, cette fois.