publié le 07/04/2018 à 18:42

Un homme a foncé dans la foule à Münster, ville de 300.000 habitant en Allemagne ce samedi 7 avril. L'attaque a eu lieu peu après 16 heures dans le centre, lieu très fréquenté. Le suspect a dirigé sa camionnette dans un groupe de personnes qui se trouvaient assises à une terrasse de café. Sur des images diffusées sur les réseaux sociaux on aperçoit des chaises et des tables renversées.



Un bilan provisoire du ministère de l'Intérieur fait état de quatre morts, dont le conducteur de la camionnette. L'auteur de l'attaque s'est tué par balle dans son véhicule. Alors qu'au moins vingt personnes ont été blessées dans l'attaque, la police de Münster parle de six blessés dans un état grave.

Le secteur a été complètement bouclé par les forces de l'ordre et à 18 heures il n'y avait plus personne sur le secteur.

