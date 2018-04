Des pompiers et des policiers à Münster le 7 avril 2018 après qu'un homme a foncé dans la foule

et AFP

publié le 07/04/2018 à 17:03

Au moins trois personnes ont été tuées et 30 autres ont été blessées ce samedi 7 avril dans le centre-ville de Münster, au nord-ouest de l'Allemagne. Un homme a foncé en voiture dans la foule avant de se suicider. "Le conducteur s'est tué lui-même par balle", a dit à l'AFP une porte-parole de la police.



Selon le journal allemand Bild, le motif n'est pas établi. Si la piste de l'attentat est envisagée avec beaucoup de sérieux, celle d'un acte personnel est également largement étudiée par les enquêteurs.

L'attaque est survenue sur la terrasse du Kiepenkerl, à deux pas de la cathédrale de Münster, ville de Rhénanie du Nord-Westphalie. Il s'agit d'un haut-lieu touristique, typique de la ville. Le quartier est connu pour ses nombreuses terrasses, et l'hiver, pour le marché de Noël.

Sur Twitter, la police appelle à ne pas propager de rumeurs et demande aux habitants de d'éviter le centre-ville de Münster pour laisser les secours mener leur opération.



#Kiepenkerl #Münster Bitte unterlasst die Spekulationen. Wir sind vor Ort und informieren Euch hier aktuell — Polizei NRW MS (@Polizei_nrw_ms) 7 avril 2018

Des images diffusées à la télévision allemande montraient plusieurs véhicules de police et de pompiers stationnés dans le centre de cette ville de plus de 300.000 habitants. Des policiers, dont l'un lourdement armé, étaient stationnés devant des banderoles de sécurité, selon des images de la chaîne n-tv.



Suivez en direct la situation

17h56 - Le porte-parole de la police allemande fait état de trois morts et vingt blessés, selon un nouveau bilan.



17h46 - Selon le journal allemand Bild, le motif n'est pas établi. Si la piste de l'attentat est envisagée avec beaucoup de sérieux, celle d'un acte personnel est également largement étudiée par les enquêteurs.



17h44 - L'attaque a été perpétrée sur la terrasse du Kiepenkerl, un café populaire du quartier portant le même nom. Ce café est situé à deux pas de la cathédrale de Münster. Il s'agit d'un haut-lieu touristique, typique de la ville, connu pour ses nombreuses terrasses, et l'hiver, pour le marché de Noël.



17h40 - Selon Der Spiegel, la police n'est pas à la recherche d'un autre suspect et évoque un "acte isolé".



17h34 - Résumé de la situation : une homme a foncé, à bord d'une camionnette, dans la foule à Münster, ce samedi 7 avril. L'attaque a eu lieu aux alentours de 16 heures dans le quartier du Kiepenkerl, un quartier touristique de la ville de Rhénanie du Nord-Westphalie, à deux pas de la cathédrale. L'homme s'est suicidé par balles après avoir causé la mort d'au moins trois personnes.