et AFP

publié le 07/04/2018 à 17:20

La nouvelle a provoqué une vague d'émotion dans le monde du hockey, sport national au Canada. Quatorze personnes ont péri vendredi 6 avril dans la collision entre le car d'une équipe junior de hockey et un camion dans la province de Saskatchewan (ouest), provoquant une vague d'émotion dans le monde du hockey, sport national du Canada.



Quatorze personnes ont été tuées et quatorze autres blessées, dont trois grièvement, dans la collision entre le véhicule de l'équipe sportive et un semi-remorque, qui s'est produite aux alentours de 17 heures locales (23 heures GMT) sur une autoroute en rase campagne au nord de Saskatoon, par une température avoisinant les -20 degrés celsius.



Je ne peux imaginer ce que peuvent vivre ces parents... je suis de tout cœur avec toutes les personnes éprouvées par cette terrible tragédie, dans la communauté de Humboldt et ailleurs. https://t.co/7O0og0876w — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 7 avril 2018

"Nous ne confirmons pas l'identité des victimes pour le moment ; nous ne précisons pas si les personnes décédées sont des joueurs ou des entraîneurs", a expliqué la Gendarmerie royale du Canada (GRC) dans un communiqué. L'équipe des Humboldt Broncos, composée de hockeyeurs âgés de 16 à 21 ans et provenant de la petite ville de Humboldt, dans le centre de la province, se rendait en bus à un match de la ligue régionale de hockey de Saskatchewan organisé à Nipawin, à 200 kilomètres au nord d'Humboldt.

Un total de 28 personnes étaient à bord du bus, dont le conducteur du bus et l'entraîneur de l'équipe. Des images de témoins présents sur place montrent des véhicules éventrés sur l'autoroute 35 entre Humboldt et Nipawin. La police n'a pas donné de détails sur l'état de santé du conducteur du semi-remorque.