publié le 07/04/2018 à 17:44

Météo France a placé les Bouches-du-Rhône et le Var en vigilance orange pour "vent violent" samedi 7 avril. Les premières rafales devraient toucher les deux départements à partir de 6 heures dimanche et le phénomène devrait prendre fin vers 16 heures.



"Dans la nuit de samedi à dimanche, le vent d'Est se renforce et les rafales atteignent localement les 100 km/h en fin de nuit dans l'intérieur des terres sur l'Est des Bouches-du-Rhône et l'Ouest du Var", précise Météo France dans son bulletin.

"En cours de journée de dimanche, le vent d'Est devient violent sur ces zones et les rafales atteignent les 100-110 km/h, localement 120 km/h dans l'intérieur des terres. Sur le littoral, les rafales atteignent souvent 120 km/h. Le vent d'Est reste très fort sur la journée de dimanche et ne baisse qu'en cours de nuit de dimanche à lundi".

Vigilance météo du 7 avril 2018 à 16 heures Crédit : Météo France